Nado sincronizado: dueto do Brasil é eliminado

Em Londres-2012, o dueto formado por Nayara Figueira e Lara Teixeira repetiu a colocação do Brasil em Pequim-2008, ficando na 13ª posição e não alcançando a final.

Na rotina técnica, nesta segunda-feira, 06, elas conseguiram 87.000 pontos e somaram 174.100 no total.

Na abertura das competições, no último domingo, 5, as atletas entraram na piscina para executar a rotina técnica. Lara Teixeira e Nayara Figueira, obtiveram a nota de 87.100 e terminaram o dia na 12ª colocação, entre 24 duetos.

Atuais campeãs olímpicas, Natalia Ishchenko e Svetlana Romashina, da Rússia, confirmaram seu favoritismo, com 196.800 pontos, na liderança, seguida pelas Xuechen Huang e Ou Lin e as espanholas Andrea Fuentes e Ona Carbonell. As três parcerias são as maiores apostas de pódio.

Também disputarão a final, amanhã, os duetos de EUA, China, Espanha, Canadá, Japão, Ucrânia e Itália.

adblock ativo