Musa paraguaia melhora marca, mas é eliminada no dardo

A paraguaia Leryn Franco, 30, fez sua melhora marca em uma Olimpíada na manhã desta terça-feira, 7. Superou as marcas e as colocações de Atenas-2004 (42ª com 50,37m) e a de Pequim-2008 (51ª com 45,34 m).

A 34ª colocação ao atingir 51,45 m no lançamento do dardo no Estádio Olímpico de Londres, porém, ainda não foram suficientes para ela alcançar um título que não seja ligado a sua beleza. Aliás, apenas quatro lançadoras fizeram marcas piores do que Leryn. A brasileira Laila Ferer e Silva foi a 21ª, com 58,39 m.

Leryn não perde mesmo é o título de miss, conseguido em 2006, quando foi segunda colocada no concurso Miss Paraguai e, assim, qualificou-se para representar o país no Miss Mundo. Mas preferiu ir aos Jogos Pan-Americanos do Rio. Ficou em oitava.

Este ano, ela quebrou o recorde nacional, com 57,77 m. Mesmo assim, ainda é destaque no Paraguai por apresentar um programa de TV.

Já em muitas revistas e sites, a modelo e atleta paraguaia também é conhecida por conquistas como "A mais bela atleta olímpica" e "Esportista mais quente da década" entre outros.

"Não me considero uma garota tão linda. Há muitas esportistas muito mais lindas, com físicos espetaculares. Não me preparo para ser a miss pan-americana, treino para conquistar o melhor resultado no atletismo", disse, por telefone, à Folha antes dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em outubro passado. Esta, outra competição em que ela ficou apenas com títulos fora do campo.

