Ministério da Saúde concede R$ 30 milhões para os Jogos Olímpicos

O Estado do Rio de Janeiro será contemplado com R$ 30 milhões para reforçar o atendimento ao público nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio-2016. O Ministério da Saúde fará a liberação da verba, que será utilizada para operacionalizar ambulâncias que farão o transporte de pacientes durante os jogos.

A transferência do ministério será dividida em três parcelas de R$ 10 milhões cada, disponibilizadas nos meses de março, abril e agosto. Compra de insumos e combustível estão na lista de disponibilidade do recurso, segundo a publicação no Diário Oficial da União nesta terça.

"Nesta segunda-feira, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria que libera R$ 30 milhões para financiar a operacionalização das ambulâncias que serão utilizadas para transporte de pacientes durante os Jogos. Os recursos serão transferidos em três parcelas e devem ser disponibilizados, por exemplo, para a compra de insumos, combustível, entre outros itens", explica a nota.

A saúde se tornou pauta ainda mais fundamental para os Jogos Olímpicos do Rio graças à preocupação com o vírus da zika, que assusta diversos atletas do País e do exterior, sendo que alguns dos que devem vir para o Brasil já ameaçaram boicotar o evento se medidas não forem tomadas.

"Para atuar em situações de risco, o Ministério da Saúde colocará em funcionamento o Centro Integrado de Operação Conjunta da Saúde (CIOCS). As salas de monitoramento, instaladas em Brasília e no Rio de Janeiro, irão acompanhar a demanda por atendimento, a vigilância epidemiológica e sanitária, além de coordenar respostas diante de emergências em saúde pública", diz a nota desta terça.

