Micale oficializa Neymar como capitão da seleção na Olimpíada

O atacante Neymar vai ser o capitão da seleção brasileira na Olimpíada do Rio de Janeiro. A oficialização ocorreu na manhã desta sexta-feira. O técnico Rogério Micale disse que teria várias opções no grupo para exercer o posto, mas preferiu manter a braçadeira com o craque do time, que já exerce a função na equipe principal.

"Em relação ao capitão vai ser o Neymar. Eu tenho um outro capitão aqui do meu lado (Marquinhos, que participou da entrevista coletiva), que poderia ter a faixa por tudo o que ele representa", disse Micale. "Não só ele, como o Rodrigo Caio, o Luan e até o Gabriel Jesus, pelo amor com que joga. O Fernando (Prass) poderia ser o capitão. Não temos um troféu, são 18 medalhas."

Micale afirmou que Neymar é um jogador muito querido no grupo, demonstrou ser não apenas um grande atleta, mas também um grande homem. "Já existia uma situação interna definida, mas o grupo já sabia o que seria feito. Apenas estou aqui agora externando", disse o técnico.

Ele repetiu o que disse antes da apresentação do grupo sobre Neymar - que só esperava coisas boas por parte do craque - e que o jogador até superou suas expectativas. "Neymar demonstrou ser aquilo que a gente via e superou minhas expectativas em relação à qualidade. Ele muda de direção o tempo todo com facilidade, é fora de série no um contra um. No ambiente interno, é muito querido, tem um coração enorme em relação aos companheiros, principalmente os mais jovens. Abraçou os meninos que nos ajudaram."

adblock ativo