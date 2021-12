Micale garante que Neymar está apto para enfrentar Colômbia

Em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, o técnico Rogério Micale garantiu nesta sexta-feira, 12, que o atacante Neymar, que torceu o tornozelo direito na partida contra a Dinamarca, na quarta-feira, 10, está apto a participar do jogo pelas quartas de final do torneio olímpico de futebol, contra a Colômbia, amanhã (13), na arena Corinthians, em São Paulo, mas seria poupado do treino de hoje.

"Pela qualidade de jogo que ele [Neymar} tem, as pessoas tentam, de alguma forma, pará-lo e às vezes usam de formas não condizentes com o desporto. O importante é que ele está preparado e sabemos que dará uma boa resposta. Estamos contando apenas com o plano A. O plano B está guardado", disse o técnico, que deu como certa a participação de Neymar no jogo contra a Colômbia. "É uma equipe muito qualificada, perigosa, que quebra o ritmo de jogo em alguns momentos, até pela experiência de alguns jogadores. É uma equipe forte coletivamente, com jogadores velozes, que apostam em jogadas rápidas. Teremos que ficar muito concentrados no jogo para atingir nosso objetivo", disse o técnico brasileiro.

A Colômbia tem média de dois gols por partida nesta Olimpíada. Quem passar, enfrentará o vencedor de Coreia do Sul e Honduras. Micale disse que o jogo com a Colômbia será muito disputado e o Brasil terá que "tomar muito cuidado". O treinador disse não ter decidido ainda se escala os jogadores Thiago Maia e Walace no sábado no meio-campo ou apenas um deles: "É uma boa dor de cabeça. São grandes jogadores. É aquela dificuldade boa, ter que definir por um ou colocar os dois juntos".

O zagueiro Rodrigo Caio, que participou da coletiva, disse esperar que a defesa continue firme na marcação para terminar o torneio olímpico sem tomar gol. "Queremos chegar o mais longe possível e temos condições para isso. Se não tomarmos gol, em algum momento a nossa equipe vai fazer. Temos organização para não tomar bolas pelo meio", disse o zagueiro.

adblock ativo