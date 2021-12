México segue preparação para enfrentar Alemanha

Em preparação para estrear contra a Alemanha nos Jogos Olímpicos, a seleção de futebol do México deu continuidade aos treinos no Barradão nesta terça-feira, 2. É o segundo dia de atividade da equipe mexicana na capital baiana.

A imprensa cobriu os 15 primeiros minutos da atividade e teve acesso ao gramado do estádio para as entrevistas coletivas dos atletas Erick Torres, atacante do Houston Dynamo-EUA, e Alfonso González, meia do Atlas-MEX.

No Grupo C, o México joga nesta quinta-feira, 4, às 17h, na Arena Fonte Nova, contra os alemães. Coréia do Sul, que treina nesta tarde na Toca do Leão, e Fiji completam o grupo.

