Metrô amplia horário para jogo do Brasil na Fonte Nova

A Estação Campo da Pólvora funcionará para embarque até 1h da madrugada desta quinta-feira, 11. O objetivo é facilitar o retorno dos torcedores que forem ao jogo da Seleção Olímpica Brasileira na quarta, 10, contra a Dinamarca, na Arena Fonte Nova.

Conforme a CCR Metrô, concessionária que administra o sistema metroviário, todas as outras estações terão horário prolongado para o desembarque dos passageiros. Nesses terminais não ocorrerão embarques após meia-noite.

A CCR orienta que os usuários comprem os cartões do metrô antecipadamente na bilheteria de uma das oito estações em operação ou nas máquinas de autoatendimento disponíveis na Estação Lapa.

Aos torcedores que preferem sair de casa de carro, a dica é estacionar no Shopping Bela Vista, que terá cartões do metrô disponíveis para venda antecipada em dias de jogos, e embarcar na Estação Acesso Norte (Rótula do Abacaxi).



Após o fim da partida na Fonte Nova, o intervalo entre trens será reduzido para até dois minutos e meio, permitindo o transporte de 24 mil pessoas por hora.

O metrô funciona de domingo a segunda, das 5h à meia-noite, inclusive feriados. A tarifa do metrô custa R$ 3,30.





