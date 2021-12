Mesa-redonda debate Jogos Olímpicos e incentivos às demais modalidades

Com os Jogos Olímpicos de Tóquio a todo vapor, o Grupo A TARDE realizou na tarde desta quarta-feira, 28, mais uma mesa-redonda conduzida pelo jornalista esportivo, Elizeu Godoy. O programa foi transmitido através das páginas no Instagram e Youtube do jornal (confira o programa na íntegra abaixo).

Entre as pautas debatidas pelos envolvidos, estiveram a falta de incentivos ofertada no Brasil e, mais especificamente, na Bahia para o desenvolvimento de outras modalidades além do futebol. Um dos exemplos levantados, foi o fim do projeto do time de basquete do Vitória, que vinha obtendo bons resultados desde o início da parceria com a faculdade Universo.

Além de Elizeu Godoy, estiveram presentes na live, o repórter do A TARDE Esporte Clube, Rafael Teles; o baiano e medalhista nos Jogos Olímpicos de Sidney, em 200, Edvaldo Valério; o presidente da Federação Baiana de Basquete, Walter Fernandes; e o presidente da Federação Baiana de Atletismo, Og Robson.

Confira a live na íntegra:

