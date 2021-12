Medalhistas, baianos do futebol de 5 são recebidos com festa

Com sorrisos estampados nos rostos e a exibir com orgulho as medalhas de ouro que conquistaram no Futebol de 5 dos Jogos Paralimpícos de Londres, os baianos Cássio, Gledson e Jefinho foram recebidos com festa na tarde desta terça-feira, 11, no Aeroporto Internacional de Salvador.

Em recepção calorosa no salão de desembarque, parentes, amigos e curiosos aproveitaram a chegada dos craques para tirar foto e para parabenizá-los pela conquista.

Jefinho, considerado o melhor jogador do mundo na categoria e autor de um dos dois gols na final contra a França, atribui a conquista do título em Londres ao intenso trabalho de preparação.

"Esse título foi resultado do planejamento, de muito treinamento. Não é à toa que a nossa Seleção conquistou os últimos três títulos", disse o craque.

Para Agripina da Conceição, mãe de Jefinho, o segredo do sucesso do seu filho está na humildade. "Desde as últimas Paralimpíadas que o Jefinho é considerado o melhor. Mas ele permanece humilde. Isso não mudou nada nele. Estamos muito felizes", comemorou.

Após a recepção no aeroporto, os campeões seguiram em carro aberto rumo ao Instituto dos Cegos da Bahia, no Barbalho, para celebrar a vitória com os amigos. Na próxima sexta-feira, 14, o trio será recebido pelo governador do estado, Jaques Wagner.

Além do trio, os atletas baianos da natação Verônica Almeida e Ronaldo Silva retornaram a Salvador no mesmo voo que o trio do futebol de 5. Verônica ficou em sétimo na final dos 50m Borboleta S7.

Já Ronaldo Souza, que apesar de ser baiano, disputou as paralimpíadas como atleta ligado ao estado de São Paulo, não conseguiu classificação para a final dos 50m Borboleta S7.

