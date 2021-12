Medalhista do boxe é recebida em Salvador por Júnior Cigano

A nova heroína do esporte nacional já está em Salvador. Adriana Araújo, primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha do boxe feminino nos Jogos Olímpicos, desembarcou no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães na tarde desta segunda-feira, 13, com direito à recepção de gala.

Com direito a carro de bombeiro, a medalhista de bronze na categoria até 60 kg dos Jogos de Londres foi recebida pelo campeão dos Pesos-Pesados do UFC, Júnior "Cigano" dos Santos, que é seu companheiro de treinos na Academia Champion, no bairro da Cidade Nova. O treinador de ambos, Luiz Carlos Dórea, e demais companheiros da academia também estiveram presentes.

Adriana se disse emocionada pela festa dos colegas, em especial pelo carinho de Cigano. "Ainda não digeri direito o peso de ter conquistado essa medalha para a Bahia. Agora o que eu quero é curtir o momento e descansar um pouco", declarou.

Orgulhoso, o campeão de MMA elogiou a companheira de academia. "A gente luta muito junto e ela já foi até meu sparring em alguns treinos. E olha, a mão é pesada, viu? [risos]", brincou.

A medalhista, que tem 30 anos, corre o risco de não ter mais idade para disputar o boxe nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. O tual limite imposto pela organização é de 34 anos, o que permitiria sua participação. Porém, a diminuição da idade está sendo estudado pelos responsáveis.

Se isto acontecer, a atleta planeja trocar o esporte olímpico pelos torneios de boxe profissional ou até pelo MMA, modalidade de lutas mais popular da atualidade. Adriana, por enquanto, está tranquila. "Não quero pensar nisso por agora. O que eu quero é curtir a conquista. Depois, vou sentar e pensar melhor a minha carreira", declarou.

