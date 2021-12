Mayra vence australiana com imobilização em 39 segundos

Trinta e nove segundos. Esse foi o tempo necessário para a brasileira Mayra Aguiar vencer a australiana Miranda Giambelli com uma imobilização. Com isso, a judoca está a uma luta de disputar uma medalha na categoria até 78 kg no judô.

Isso porque ao contrário da disputa masculina, o duelo feminino não tem a etapa de oitavas de final. Após a primeira luta, as atletas já se classificam para as quartas de final.

Portanto, mesmo que perca o próximo confronto, Mayra vai seguir para a disputa pelo bronze na repescagem.

A expectativa para a brasileira é ainda mais alta. Campeã mundial em 2014, ela é considerada favorita ao ouro. Em Londres 2012, ela conquistou o bronze.

A chave que a brasileira pegou nessa Olimpíada é considerada mais tranquila. Sua maior adversária e algoz na Inglaterra, a norte-americana Kayla Harrison, está na outra chave. As duas só podem se encontrar na decisão final.

adblock ativo