Mayra Aguiar vence alemã e segue para semifinal

Enquanto o brasileiro Rafael Buzacarini perdeu por uma punição, a judoca Mayra Aguiar ganhou por uma penalidade que a alemã Luise Malzahn recebeu durante o duelo desta quinta, 11. Com isso, a brasileira segue para a semifinal na categoria até 78 kg no judô.

Mayra teve mais dificuldade no duelo contra a alemã, do que na primeira luta com a australiana Miranda Giambelli, que ela conseguiu imobilizar depois de 39 segundos de confronto.

Com a adversária se defendendo bem, a brasileira não conseguiu aplicar nenhum golpe. Contudo, Mayra foi mais ativa no duelo e levou a alemã ao erro, acabando sendo penalizada pelo juiz, o que deu a vitória à brasileira.

Campeã mundial em 2014, Mayra é promessa de ouro para o Brasil.

