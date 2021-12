Marta explica comemoração na goleada sobre a Suécia

Ao comemora seus dois gols na goleada por 5 a 1 do Brasil sobre a Suécia, no sábado, 6, à noite, no Engenhão, Marta fez um gesto de 'J' com as mãos. Neste domingo, 7, a camisa 10 explicou: "Quer dizer 'juntos'. 'J' de 'juntos'. Mandei para a galera", disse, referindo-se à torcida, que encheu o estádio no Rio com mais de 43 mil pessoas.

Foi o segundo triunfo da seleção feminina na Olimpíada. Beatriz abriu o placar aos 20 minutos do 1º tempo, Cristiane ampliou aos 24 de letra e Marta completou de pênalti aos 44. Na etapa final, Marta marcou outro aos 35, após lindo domínio de calcanhar, e Beatriz fechou o placar aos 40. Schelin fez o de honra da Suécia aos 44.

O lado ruim da goleada ficou por conta da lesão da artilheira Cristiane, que deixou o campo aos 20 minutos do 2º tempo com dor no músculo posterior da coxa direita. Os médicos da seleção pediram 48 horas para examinar melhor a lesão, mas já vetaram ela do duelo com a África do Sul, amanhã, às 22h, em Manaus. O Brasil lidera o Grupo C, com seis pontos, e tem sete gols de saldo.

