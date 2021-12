Marcelo Melo e Bruno Soares vencem sérvios no tênis

Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares eliminaram na noite desta segunda-feira, 8, os sérvios Novak Djokovic, número 1 do mundo, e Nenad Zimonjic do torneio de duplas do tênis masculino. Com a vitória, a dupla do Brasil segue para as quartas de final.

Em um jogo praticamente perfeito, com apenas três erros não forçados, Melo e Soares não deram chances para a dupla sérvia e encerram as chances de Djokovic, líder do torneio mundial de tênis, de conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No domingo, 7, Djokovic foi eliminado do torneio de simples pelo argentino Juan Martín del Potro.

Em pouco mais de uma hora de partida, a dupla do Brasil impôs aos sérvios um duplo 6 a 4 e avançou para as quartas de final do torneio. Na próxima fase, que será disputada terça, 9, no Centro Olímpico de Tênis, os brasileiros enfrentarão a dupla romena Florim Mergea e Horia Tecau.

Antes da vitória de Melo e Soares, a outra dupla brasileira do tênis, formada por Thomaz Bellucci e André Sá foi eliminada, de virada, pelos italianos Fabio Fognini e Andreas Seppi.

