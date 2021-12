Manifestações culturais marcam tour da Tocha em Jaguarari

As regiões do Piemonte Norte do Itapicuru e Sertão do São Francisco foram agraciadas com a chegada da Chama Olímpica nesta quinta-feira, 26, feriado de Corpus Christi. O revezamento da Tocha começou em Jaguarari, por volta das 7h50, onde o clima de festa tomou conta da cidade.

Um dos condutores mais ovacionados foi Antônio Bonfim, 53 anos, popularmente conhecido como "Ferreirinha". Foi ele o mentor de um projeto social de atletismo no município. Diversas manifestações culturais com a participação de vaqueiros, apresentação de xaxado e dançarinos de reisado animaram os moradores até o final do percurso.

O símbolo Olímpico seguiu para Juazeiro, onde boa parte do roteiro de revezamento percorreu a beira do Rio São Francisco. Lá, um grupo de crianças fez uma apresentação de dança homenageando os Jogos Olímpicos.

A população ainda presenciou uma apresentação musical em homenagem ao pai da Bossa Nova, João Gilberto, que é 'filho da terra'.

A tocha passará nesta tarde por Sobradinho e aportará em Petrolina, Pernambuco. Na sexta, 27, ela será conduzida ainda em solo pernambucano nas cidade de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó e Cabrobró, antes de retornar para a Bahia, em Paulo Afonso.

