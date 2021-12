Maicon Siqueira vence no taekwondo e avança para as quartas

O brasileiro Maicon Siqueira avançou para as quartas de final do taekwondo na categoria acima de 80 quilos, após vencer por 9 a 7 o norte-americano Stephen Lambdin na Arena Carioca 3. Com isso, o brasileiro lutará neste sábado, 20, às 15h15, pelas quartas de final, contra o nigeriano Abdoulrazak Issoufou Alfaga, que venceu por 6 a 0 o francês N Diaye M Bar.

A vitória de Maicon teve um gosto especial por ter sido conquistada nos segundos finais da luta, após o brasileiro estar perdendo por 6 a 4, a cerca de 30 segundos do final da luta. Faltando menos de 10 segundos, Maicon conseguiu marcar 3 pontos ao acertar um chute no capacete de Lambdin.

Com o placar em 7 a 6 para o brasileiro, os lutadores partiram para uma troca mais aberta de golpes que acabou por ampliar a vantagem de Maicon, que acabou vencendo o embate pelo placar de 9 a 7.

<GALERIA ID=20676/>

