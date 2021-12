Mãe de medalhista vai celebrar ouro com churrasco

O ginasta Arthur Zanetti, 22, conquistou o ouro nas argolas nesta segunda-feira, 06, em Londres. Foi a primeira medalha do país na modalidade. E a mãe do atleta já planeja uma festa para o filho na volta ao Brasil.

"Já recebemos muitos parabéns e já fizemos uma festa aqui. No Brasil, vamos fazer uma outra grande festa, com um grande churrasco", disse Roseane Zanetti. Ela foi até Londres para acompanhar o atleta, que tem ainda a companhia da namorada, do irmão e do pai na Inglaterra.

"Veio a torcida completa para cá. É muito emocionante, muito gostoso. Eu acho que a ficha ainda não caiu para a gente aqui. É uma alegria enorme saber que ele conseguiu o objetivo dele", disse Roseane.

A aventura de Arthur na ginástica começou quando ainda era criança e um professor da escola ressaltou sobre sua agilidade com o corpo. Arthur praticou futebol e natação, mas se deu bem mesmo na ginástica.

"Ele gostou e apoiamos ele totalmente. O que ele queria mesmo era a ginástica", disse Roseane.

O paulista conquistou o ouro após atingir 15.900. Ele superou o chinês Chen Yibing, campeão mundial e campeão nos Jogos de Pequim-2008, que ficou com a prata, com 15.800. De acordo com Roseane, o ginasta foi a Londres com a meta de chegar ao topo do pódio.

"Ele é uma pessoa muito determinada, ele tem muita vontade, quando ele traça um objetivo ele vai atrás. Ele sempre corre atrás do que ele quer. E o objetivo dele era ganhar esse ouro."

Arthur concilia os treinamentos com os estudos. Está no terceiro semestre de educação física e, de acordo com sua mãe, estuda até mesmo durante as viagens. Roseane deseja agora um incentivo maior à ginástica no Brasil.

"Falta um apoio maior. Isso não tem. Ele treina muito, faz o sacrifício dele, mas os aparelhos são caros. É difícil conseguir isso, por isso muitas vezes complica."

