Machucado, baiano tem estreia discreta no futebol de 5

Atual bicampeã olímpica e campeã mundial, a seleção brasileira de Futebol de 5 (modalidade exclusiva para cegos) empatou por 0 a 0 em sua estreia na Paralimpíada de Londres, nesta sexta-feira, 31, na Riverbank Arena, em jogo válido pelo Grupo B, que reúne ainda China e Turquia.

A ansiedade pela estreia somada a uma inflamação na tíbia da perna direita não permitiram ao baiano Jefinho ter uma boa performance.

"A estreia é sempre complicada. Foi um jogo difícil, equilibrado, até porque a França é a atual campeã europeia. Eu senti um pouco o jogo por causa de uma dorzinha, mas estou no tratamento de fisioterapia e devo ficar 100% para o segundo jogo (contra a Turquia, dia 2 de setembro)", disse Jefinho, em entrevista ao A TARDE, logo após o empate.

Eleito em 2010 o melhor jogador do mundo de Futebol de 5, Jefinho, de 22 anos, era dúvida para o jogo contra a França e nem entrou com o time em quadra para a execução do hino nacional, mas foi liberado para iniciar a partida e atuou por 21 minutos no primeiro tempo.

O baiano chegou a mostrar sua habilidade, com dribles, boas jogadas pela ala direita e infiltrações em diagonal pelo meio, mas não conseguiu concluir os lances. Foi substituído por Nonato, mas depois voltou a quadra aos 16 minutos do segundo tempo.

*Marcelo Machado viaja a convite do Comitê Paralímpico Brasileiro.



adblock ativo