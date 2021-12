Luiz Alberto vence bateria dos 400m no decatlo e avança

O brasileiro Luiz Alberto de Araújo venceu nesta quarta-feira, 17, a segunda série dos 400 metros do decatlo masculino. Com a vitória, o atleta de São Caetano do Sul (SP), subiu três posições, do 12º lugar para o nono, na disputa, composta por dez provas.

Nos 100 metros, prova disputada nesta quarta pela manhã, Araújo ficou em segundo lugar, na segunda série. No salto em distância, o brasileiro ficou com a sétima melhor marca no grupo A. No arremesso de peso, ele ficou em segundo no grupo B, com a distância de 15.26. Já no grupo B do salto em altura, o brasileiro ficou na 11a posição.

Ainda serão disputadas as provas de 110 metros com barreira, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e os 1500 metros. A definição do decatlo está marcada para esta quinta, 18, às 21h50.

<GALERIA ID=20675/>

adblock ativo