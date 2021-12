Luiz Alberto de Araújo leva Brasil à 10ª posição no decatlo

O brasileiro Luiz Alberto de Araújo conquistou na quinta-feira, 18, a décima posição no decatlo masculino da Olimpíada Rio 2016. O atleta de São Caetano do Sul (SP) chegou a figurar na sétima posição, mas concluiu as dez provas em décimo. O ouro ficou com o norte-americano Ashton Eaton, a prata com o francês Kevin Mayer e o bronze com o canadense Damian Warner.

Na última prova do decatlo, corrida de 1.500 metros, Araújo fez a sua melhor marca do ano, 4m31s46, ficando na nona posição da segunda série. Apesar de conseguir a melhor marca da carreira no lançamento do dardo, o brasileiro ficou apenas na 12ª posição da sua bateria.

Na quarta, 17, Araújo venceu a segunda série dos 400 metros rasos do decatlo masculino e passou do 12º lugar para o nono. Nos 100 metros, disputado ontem, Araújo ficou em segundo lugar, na segunda série.

No salto em distância, o brasileiro ficou com a sétima melhor marca no grupo A. No arremesso de peso, ele ficou em segundo no grupo B, com a distância de 15m26. Já no grupo B do salto em altura, o brasileiro ficou na 11ª posição.

