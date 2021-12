Londres:atleta mais pesado do Brasil é fã de comida japonesa

Com 2,03 m, 165 kg e calçando 48, Rafael Silva, 25, é o atleta mais pesado da delegação brasileira em Londres e um dos mais altos, perdendo apenas para atletas do vôlei e basquete.

Rafael, ou Baby, como é conhecido no judô, prefere as comidas não gordurosas. O sul-matogrossense de Campo Grande gosta mesmo é de comida japonesa.

"Ele adora comida japonesa. Tem um monte de amigo japonês que ele conhece nos campeonatos e que ligam aqui. Ele mesmo que faz o peixe cru dele. Eu acho horrível", disse à Folha a avó de Rafael, Palmira.

Palmira diz que é avó e mãe de Rafael, pois foi ela quem o criou em Campo Grande desde que ele perdeu a mãe quando era criança.

Entretanto, quando vai visitar os avós, ele prefere um tradicional churrasco.

"Ele vem pra cá sempre que pode, de final de semana ou feriado prolongado, quando não tem compromissos. Aí ele come muito churrasco, maionese, salpicão. Isso eu sei fazer", brinca a avó.

Quando mais novo, Rafael começou lutando karatê, até ser descoberto numa competição em Brasília por um profissional do E.C. Pinheiros, que o levou para São Paulo para treinar. Foi lá, no Pinheiros, que ganhou o apelido de Baby.

Como parte da sua preparação, Rafael treina levantamento de peso olímpico no seu clube. Ele treina juntamente com o judoca Tiago Camilo e com Fernando Reis, que vai competir em Londres na categoria super pesado do levantamento de peso.

"Mas eu sou maior que o Fernando", lembra Rafael à Folha em entrevista realizada durante a preparação da equipe de judô no Rio de Janeiro, em junho desse ano.

Quando perguntado sobre o tipo de música favorito, o judoca destoa dos colegas de equipe e diz que seu estilo favorito é o rock.

"Eu sou eclético, mas antes de lutar eu gosto de ouvir AC/DC", disse.

