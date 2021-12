Londres: Thiago Pereira avança à final dos 200m medley

Medalha de prata na prova dos 400 metros medley dos Jogos Olímpicos de Londres no último sábado, o nadador brasileiro Thiago Pereira se classificou nesta quarta-feira, 01, para a final dos 200 medley com o quarto melhor tempo das semifinais, enquanto seu compatriota Henrique Rodrigues ficou em 12º lugar e deixou a luta pelo pódio.

Os representantes do Brasil nadaram em séries diferentes. Henrique competiu com os americanos Michael Phelps e Ryan Lochte e até se manteve em terceiro por alguns momentos, mas terminou em sexto. Ele ainda foi beneficiado pela exclusão do austríaco Markus Rogan e ficou em quinto em sua semifinal, mas mesmo assim foi eliminado.

Já Thiago nadou lado a lado com o húngaro Laszlo Cseh durante toda a segunda série, mas ficou em segundo lugar e nadará a decisão na raia seis.

