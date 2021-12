Londres: Ganso vira dúvida para jogo contra Nova Zelândia

O meio-campista Paulo Henrique Ganso teria diante da Nova Zelândia a primeira chance de iniciar como titular da seleção brasileira na Olimpíada de Londres, mas com um problema muscular ele virou dúvida para o jogo desta quarta-feira, 1º.



Ganso sentiu dores musculares na coxa esquerda durante o treino de hoje em Newcastle. O médico da seleção, José Luis Runco, confirmou que o meia é dúvida. Se realmente não entrar em campo, a vaga voltará para Oscar.



Enquanto os demais jogadores participaram de um rachão, Ganso fez um trabalho isolado com o preparador físico Carlinhos Neves.

A partida contra a seleção neozelandesa encerra a participação brasileira na fase de grupos e a ideia do técnico Mano Menezes era utilizar alguns reservas. Com seis pontos, o Brasil já está classificado.



Ganso iniciou os duelos contra Egito e Belarus no banco de reservas e Mano disse que a ideia era testar o meia por mais tempo.

"Ele precisa ser testado por mais tempo. Nos outros dois jogos entrou sem muito tempo [para participar] e isso faz diferença para um jogador com o estilo dele", disse Mano, após a vitória sobre Belarus, anteontem.



O jogador do Santos já havia ficado fora dos quatro amistosos preparatórios para a Olimpíada por conta de uma artroscopia no joelho direito. Antes do início dos Jogos foi preterido do time titular por Mano Menezes. Perdeu a vaga para Oscar.



O Brasil encara a Nova Zelândia amanhã, às 10h30 (de Brasília).

