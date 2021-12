Londres: Cielo é apenas o 6º nos 100m livre

O brasileiro Cesar Cielo ficou fora do pódio dos 100 m livre dos Jogos Olímpicos de Londres. Ele completou a prova na sexta colocação, com o tempo de 47s92.



O americano Nathan Adrian conquistou a medalha de ouro com 47s52. Com 47s53, o australiano James Magnussen levou a prata, enquanto o bronze ficou com o canadense Brend Hayden, que cravou 47s80.

Dono do recorde mundial com 46s91, Cielo havia se classificado para brigar pelo ouro com o quinto melhor tempo da semifinal -48s17, até então seu melhor tempo no ano. O mais veloz fora o australiano James Magnussen, com 47s63, enquanto o americano Nathan Adrian fez 47s97 -ambos foram os únicos a nadar a prova abaixo dos 48s. Magnussen chegou a Londres com o melhor tempo do ano (47s10).

Bronze nos 100 m em Pequim-2008, o nadador brasileiro fez o melhor tempo nos primeiros 50m. Marcou 22s60 contra 22s64 de Adrian. Na segunda metade, porém, fez em 25s32. Cielo amargou maus resultados nos 100 m livre nos últimos dois anos, após ser campeão mundial e quebrar o recorde da prova em 2009. Ele chegou a Londres com apenas o sétimo melhor tempo do ano (48s28).

Resignação - O brasileiro se mostrou resignado após a prova. "Fiz praticamente o melhor tempo da minha vida, mas os caras foram melhores. Foi uma final muito forte, agora é pensar positivo para os 50 m", disse ele ao canais Record e Sportv, ainda à beira da piscina. "Cheguei a pensar em nem nadar essa prova aqui", acrescentou.

Em Pequim-2008, Cielo foi ouro nos 50 m, e é novamente favorito nesta prova. "Briguei com unhas e dentes com o que eu tinha. Agora, é pensar na velocidade".



adblock ativo