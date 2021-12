Londres: brasileiro é eliminado por polonês no tiro com arco

Único representante do Brasil na disputa do tiro com arco na Olimpíada de Londres, Daniel Xavier foi eliminado na primeira rodada da fase eliminatória no Lord's Cricket Ground.

O arqueiro brasileiro travou um duelo equilibrado com o polonês Rafal Dobrowolski, mas acabou derrotado por 7 sets a 3 e não conseguiu a vaga nas oitavas de final do torneio olímpico, resultado que seria inédito na história do país na modalidade.

Daniel começou bem e venceu o primeiro set por 27 a 23, mas Dobrowolski reagiu e derrotou o brasileiro no segundo e terceiro set, virando o placar. O quarto set terminou empatado em 28 a 28 e contou um ponto para cada atirador. No último set, com o placar em 5 a 3, o brasileiro precisava de um bom desempenho no quinto set, mas viu Dobrowolski levar a melhor por 27 a 26, confirmando a vitória por 7 a 3. No tiro com arco, a vitória num set rende dois pontos, o empate um, e a derrota nenhum ponto.

"Comecei com a alça de mira um pouco para a esquerda, assim como ele, e não consegui ajustar na hora certa. Acabou muito rápido", lamentou Daniel. "Ali vai muito do momento, se você está um pouco desconcentrado, com algum tipo de problema, não dá tempo de recuperar".

Com a vitória, o polonês se classificou para às oitavas de final e vai encarar o indiano Rahul Banerjee.

