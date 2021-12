Londres: Brasil supera meta de medalhas estipulada pelo COB

Com a medalha que a equipe de vôlei masculino garantiu, após vitória por 3 sets a 0 na semifinal contra a Itália, o Brasil conseguirá 16 medalhas, superando a meta de 15 projetada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para os Jogos Olímpicos de Londres.

Atualmente com 11 medalhas conquistadas (duas de ouro, duas de prata e sete de bronze), o Brasil tem garantidas três medalhas de prata no futebol masculino, no vôlei masculino e no vôlei feminino, modalidades em que suas equipes disputarão a final; além de uma de prata e uma de bronze no boxe, com os irmãos Esquiva e Yamaguchi Falcão. Esquiva, que luta na categoria até 75 quilos, está na final de amanhã. Na categoria até 84 quilos, Yamaguchi disputa, ainda hoje, o bronze. Se vencer, avança à final.

A seleção olímpica de futebol jogará a final contra o México amanhã (11), às 10h. As finais de vôlei feminino, contra os Estados Unidos, e do boxe, de Esquiva Falcão contra Ryota Murata, do Japão, também serão amanhã, 14h30 e às 17h45, respectivamente.

