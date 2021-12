Londres: Brasil sofre, mas vence donos da casa no basquete

Assim como aconteceu contra a Austrália na estreia, no último domingo, 29, a seleção brasileira masculina de basquete voltou a ter dificuldades nos Jogos de Londres, mas conquistou nesta terça-feira, 31, a segunda vitória no grupo B do torneio olímpico, 67 a 62 diante da anfitriã Grã-Bretanha.

Em uma partida de muitos erros dos dois lados, a equipe do técnico argentino Rubén Magnano começou jogando mal e marcou apenas quatro pontos no primeiro quarto, perdendo por 11 a 4. A reação começou logo no período seguinte, e no terceiro os brasileiros já venciam por 48 a 43.

No último quarto, no entanto, os britânicos pressionaram e chegaram a ficar na frente no placar, mas o Brasil se recuperou e confirmou o triunfo.

O cestinha do jogo foi o pivô brasileiro Thiago Splitter, com 21 pontos. Pelo lado dos donos da casa, os maiores pontuadores foram o armador Nate Reinking e o ala-pivô Pops Mensah-Bonsu, com 13 cada.

A seleção brasileira divide a liderança do grupo B com Espanha e Rússia, com quatro pontos cada. Os russos são os próximos adversários dos comandados de Magnano, na quinta-feira, às 12h45 (de Brasília).

