Londres: após 6º dia de jogos, Brasil está na 18ª colocação

O sexto dia de disputa nas olimpíadas trouxe mais um medalha para o Brasil. A judoca Mayra Aguiar, 20, conquistou a medalha de bronze na categoria até 78 kg dos Jogos de Londres. Ela garantiu a medalha após derrotar, nesta quinta-feira, 02, a holandesa Marhinde Verkerk, décima do mundo, com um ippon.

Essa foi a quarta medalha conquistada pelo Brasil nos jogos, a terceira no judô. O país ocupa a 18ª posição na tabela de classificação, com uma medalha de ouro (com a judoca Sarah Menezes), uma de prata (com o nadador Thiago Pereira) e duas de bronze (judocas Felipe Kitadai e Mayra Aguiar).

A China ocupa a primeira posição, com 18 medalhas de ouro, 11 de prata e cinco de bronze (34 no total). Em seguida aparece os Estados Unidos, com 18 medalhas de ouro, 9 de prata e 10 de bronze (37 no total). França (6 medalhas de ouro, 4 de prata e 6 de bronze) e Grã-Bretanha (5 de ouro, 6 de prata e 4 de bronze) completam a lista dos cinco primeiros colocados.

Confira a tabela com os vinte primeiros colocados:

Posição - País - Ouro - Prata - Bronze - Total

1 - China - 18 - 11 - 5 - 34

2 - Estados Unidos - 18 - 9 - 10 - 37

3 - Coreia do Sul - 7 - 2 - 5 - 14

4 - França - 6 - 4 - 6 - 16

5 - Grã-Bretanha - 5 - 6 - 4 - 15

6 - Alemanha - 4 - 8 - 5 - 17

7 - Itália - 4 - 5 - 2 - 11

8 - Coreia do Norte - 4 - 0 - 1 - 5

9 - Rússia - 3 - 6 - 8 - 17

10 - África do Sul - 3 - 0 - 0 - 3

Cazaquistão - 3 - 0 - 0 - 3

12 - Japão - 2 - 6 - 11 - 19

13 - Holanda - 2 - 1 - 3 - 6

14 - Hungria - 2 - 1 - 2 - 5

15 - Ucrânia - 2 - 0 - 4 - 6

16 - Austrália - 1 - 7 - 3 - 11

17 - Romênia - 1 - 3 - 2 - 6

18 - Brasil - 1 - 1 - 2 - 4

19 - Nova Zelândia - 1 - 0 - 2 - 3

20 - Eslovênia - 1 - 0 - 1 - 2

