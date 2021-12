Londres 2012: 6º dia de jogos é marcado por altos e baixos

Com a vitória da judoca Mayra Aguiar sobre a holandesa Marhinde Verkerk, o Brasil conquistou a segunda medalha de bronze na modalidade, desta vez na categoria meio-pesado (até 78kg ) e a quarta nas Olimpíadas. O País ocupa a 18ª posição nos Jogos de Londres.

Também no judô, o lutador Luciano Corrêa, que disputava na categoria meio-pesado (até 100 quilos), perdeu para o holandês Henk Grol e foi eliminado.

Na natação, Cesar Cielo e Bruno Fratus conquistaram o segundo e o terceiro melhor tempo, respectivamente, na semifinal dos 50 metros livre e garantiram vaga na final. Cielo fez o melhor tempo geral, empatado com o americano Cullen Jones. Fratus também venceu sua bateria, se classificando para a final, que será nesta sexta-feira, 3.

Ainda na natação, Thiago Pereira, que competiu a final dos 200 metros medley, chegou em quarto lugar e não subiu ao pódio.

Nos segundos finais da partida, o time masculino de basquete levou uma cesta de três pontos da Rússia e perdeu seu primeiro jogo nas Olimpíadas. O placar final foi 75 a 74. O próximo jogo será no sábado, 4, contra a China, penúltima partida da fase de classificação. A equipe está classificada para as quartas de final.

O vôlei de praia foi a única modalidade que não perdeu nenhum jogo até agora. As quatro duplas que representam o Brasil venceram as 12 partidas que disputaram. A dupla masculina Emanuel e Alison venceu os italianos Nicolai e Lupo por 2 sets a 0 e se classificou para as oitavas de final. Com seis pontos, a dupla fechou a primeira fase na liderança do Grupo A.

A dupla feminina, Maria Elisa e Talita, enfrentou as australianas Bawden e Palmer e venceu por 2 sets a 1. Com a vitória, as atletas estão classificadas para as oitavas de final com o primeiro lugar do Grupo E.

No boxe, o brasileiro Esquiva Falcão estreou com vitória. O boxeador competiu na categoria peso-médio (69-75 kg) e venceu Soltan Migitinov, do Azerbaijão, por 24 pontos a 11. Esquiva avançou para as quartas de final e, na segunda, 6, enfrentará o húngaro Zoltan Harcsa. Se ganhar, terá lugar garantido no pódio, pois não há disputa pela medalha de bronze nas competições de boxe.

No hipismo, em seu primeiro dia da fase inicial do adestramento individual, Luiza Almeida, a única representante brasileira e latino-americana da categoria, ficou em 22º lugar e recebeu do júri, nota 65,866. A disputa foi aberta por 25 dos 50 conjuntos, de 23 países, que concorrem na modalidade. Após a apresentação dos 25 conjuntos restante, dificilmente Luiza se manterá entre os classificados para a fase seguinte.

O último representante do Brasil no tiro esportivo, Filipe Fuzaro, foi eliminado na classificatória da categoria fossa olímpica double. O brasileiro somou 131 pontos e ficou em 17º lugar.



Os velejadores Robert Scheidt e Bruno Prada estão em segundo lugar na classe Star. Com 22 pontos, eles estão empatados com a dupla sueca Fredrik Loof e Max Salminen, nove pontos atrás dos líderes da competição: os britânicos Iain Percy e Andrew Simpson. No tênis, Bruno Soares e Marcelo Melo, a dupla brasileira perderam para os franceses Jo-Wilfried Tsonga e Michael Llodra e foram eliminados da competição.

