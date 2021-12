Londres: 13º dia marcado por altos e baixos para brasileiros

O Brasil conquistou duas medalhas de bronze nesta quarta-feira, 8. A primeira foi com a lutadora de boxe Adriana Araújo, que apesar de ter sido derrotada na semifinal da categoria leve (até 60 kg), pela vice-campeã mundial, Sofya Ochigava, e levou o bronze.

A segunda medalha de bronze foi conquistada pela dupla feminina do vôlei de praia, Juliana e Larissa, que venceu as chinesas por 2 sets a 1. Agora, o país tem duas medalhas de ouro, uma de prata e sete de bronze e ocupa a 24ª posição dos Jogos Olímpicos de Londres.

O vôlei masculino avançou para a semifinal, depois de vencer os argentinos por 3 sets a 0. O time disputará vaga na final contra os italianos, que venceram os Estados Unidos, na sexta-feira (10).

As velejadoras Fernanda Oliveira e Ana Barbachan garantiram uma vaga na medal race na classe 470 feminina. A dupla ficou em quinto lugar e somou 61 pontos perdidos, se aproximando ainda mais da briga pelo bronze. Elas estão com nove pontos a menos do que a dupla Lisa Westerhof e Lobke Berkhout, que ocupa a terceira posição. A disputa pela medalha será na sexta-feira (10).

Após 16 anos sem participar dos Jogos Olímpicos, a seleção masculina de basquete perdeu o jogo para os argentinos por 82 a 77 e está fora da disputa por medalhas. A Argentina disputa a semifinal contra o vencedor da partida entre os Estados Unidos e a Austrália.

No hipismo, Rodrigo Pessoa e Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, representantes do Brasil na prova de saltos, terminaram em 22º e 12º lugares, respectivamente. O ouro ficou com Steve Guerdat, o único a zerar os percursos nas finais A e B.

Na primeira rodada do BMX masculino, no ciclismo, Renato Rezende ficou em oitavo lugar e avançou para a próxima fase. A modalidade é disputada por 32 atletas, divididos em quatro baterias com oito competidores. Eles disputarão cinco corridas, e os quatro melhores serão classificados para a semifinal. A disputa será na sexta-feira (10).

Na categoria feminina do BMX, Squel Stein participou da fase classificatória e ficou 15º lugar. A disputa pela semifinal é composta por 16 competidoras, e será realizada em duas baterias com oito atletas em cada. As quatro melhores de cada grupo vão para a final, que também será na sexta-feira (10).

O atleta brasileiro que disputou a prova do salto com vara, Fábio Gomes da Silva, foi eliminado ainda na fase classificatória. Ele começou a saltar nos 5,5 metros e nas três tentativas derrubou o safarro.

No declato, o representante do país, Luiz Alberto de Araújo começou bem, mas no decorrer das provas foi caindo na classificação. Nos 100 metros rasos, o atleta fez o sexto melhor tempo geral e somou 929 pontos. Porém, no salto em distância, ele marcou 7,16 metros e caiu para o 11º lugar. No arremesso do peso com 13,52 metros o brasileiro terminou a prova na 17ª posição com um total de 2.480 pontos. No momento, o líder da competição é o americano Aston Eaton com 2.848 pontos.

Bruno Lins e Aldemir Gomes ficaram fora da final dos 200 metros rasos. Eles correram ao lado dos jamaicanos Blake e Bolt e não conseguiram se classificar. Agora, a dupla se prepara para o revezamento 4x100 metros.

adblock ativo