Larissa e Talita vencem na estreia da Olimpíada

As brasileiras Larissa Franca e Talita Rocha estrearam em grande estilo na disputa do vôlei de praia feminino. A dupla ganhou das russas Ekaterina Birlova e Evgenia Ukolova por 2 sets a 0 na Arena do Vôlei, na Praia de Copacabana.

A dupla brasileira se manteve superior durante todo o jogo, com poucos erros e belos pontos de bloqueio de Talita. Os saques de Larissa também fizeram a diferença e garantiram vantagem para as duas. Larissa e Talita ganharam por 21 a 14 no primeiro set, e 21 a 16 no segundo, concluindo o jogo em 36 minutos.

As duas vão enfrentar os Estados Unidos na próxima terça-feira, 9, e ainda a Polônia na primeira fase da disputa do vôlei de praia olímpico. A dupla brasileira está entre as favoritas para o ouro olímpico pela alta experiência e currículo impecável, que inclui medalhas olímpicas e panamericanas, entre outras.

