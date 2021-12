Larissa e Talita vão invictas para oitavas do vôlei de praia

A dupla brasileira do vôlei de praia Talita Rocha e Larissa Franca Maestrini encerrou nesta quinta, 11, a fase de grupos e segue para as oitavas de final invicta na competição, com três vitórias.

Pelo grupo A, nesta quinta, elas enfrentaram as polonesas Kinga Kolosinska e Monika Brzostek e venceram por 2 sets a 0.

O Brasil ainda conta com a dupla Agatha Bednarczuk e Barbara Seixas de Freitas.

Com duas vitórias e uma derrota, elas passaram para a próxima fase em segundo lugar no grupo B da competição.

