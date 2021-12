Larissa e Talita perdem o bronze no vôlei de praia

As brasileiras Larissa e Talita começaram bem a disputa pela medalha de bronze no vôlei de praia, mas não conseguiram superar a dupla norte-americana formada pela tricampeã olímpica Walsh e a medalha de prata em Londres, Ross.

De virada, as americanas, antes favoritas à medalha de ouro, venceram a partida e tiraram as brasileiras do pódio olímpico na noite desta quarta-feira, 17. No primeiro set, após 20 minutos de jogo, Larissa e Talita conseguiram superar Walsh e Ross fecharam por 21 a 17.

No segundo set, as norte-americanas devolveram o placar, em 21 minutos, e levaram a disputa pela medalha de bronze para o tie-breack. No set decisivo, as americanas mantiveram-se à frente do marcador e fecharam a partida por 15 a 9.

<GALERIA ID=20675/>

adblock ativo