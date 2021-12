Ladrões roubam equipamentos de TV Alemã para cobertura da Olimpíada

Faltando cerca de um mês para o início da Olímpica, equipamentos de duas emissoras de TV da Alemanha foram roubados na manhã desta sexta-feira, no Rio de Janeiro. Eles estavam em dois contêineres que estavam sendo transportados para o Parque Olímpico, onde seriam montados os estúdios das emissoras ARD e GDF.

O assalto aconteceu na Avenida Brasil, na altura do Mercado de São Sebastião. Ladrões teriam interceptado a carreta e feito o motorista de refém. Eles desviaram o caminhão para um galpão e retiraram os equipamentos. A carreta, vazia, foi encontrada no início da tarde.

Trata-se do segundo crime envolvendo estrangeiros no Rio, por causa da Olimpíada, em menos de duas semanas. No dia 19 de junho, dois membros da equipe australiana de vela paralímpica foram assaltados à mão armada no Rio.

As atletas paralímpicas Liesl Tesch e Sarah Ross foram confrontadas por dois homens quando estavam pedalando com suas bicicletas em um parque do Rio no último domingo. Um dos homens estava carregando uma pistola e as mulheres tiveram suas bicicletas roubadas.

