Kitadai "esquece" incidentes e ainda toma banho com medalha

O judoca Felipe Kitadai, bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, disse que ainda toma banho com a medalha quebrada na capital inglesa. Em Londres, o atleta chegou a perder um dente e, depois de conquistar o bronze, tomou banho com a medalha e a quebrou.

"Tudo isso foi tranquilo. O mais difícil foi perder nas quartas de final e se reerguer para disputar o bronze", minimizou. Kitadai já recebeu outra medalha do COI (Comitê Olímpico Internacional).



O atleta disse ainda que não planejou o que fará quando retornar aos treinos. "Não tive tempo de pensar no que vou fazer daqui para frente. Só quero curtir a medalha", declarou.



Premiação - A judoca piauiense Sarah Menezes, ouro na categoria até 48kg nos Jogos Olímpicos de Londres, ganhará R$ 100 mil pela conquista.

De acordo com o presidente na Confederação Brasileira de Judô, Paulo Wanderley Teixeira, metade do valor será pago pela entidade e, a outra, pelo patrocinador.



Os atletas que conquistaram bronze: Rafael Silva (acima dos 100 kg), Felipe Kitadai (até 60kg) e Mayara Aguiar (até 78kg) receberão R$ 20 mil no total.



Ainda segundo o dirigente, Thiago Camilo e Leandro Guilheiro, mesmo sem pódio, também terão uma premiação. Camilo, quinto colocado na categoria até 73kg, e Guilheiro, sétimo (até 81kg), ganharão R$ 10 mil e R$ 5.000, respectivamente.



Além disso, todos os 14 atletas classificados para a Olimpíada dividirão uma bolsa de R$ 1 milhão.

