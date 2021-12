Justiça solta boxeador acusado de tentativa de estupro

O boxeador da Namíbia Jonas Junius, 22 anos, acusado de tentar estuprar uma camareira na Vila dos Atletas, no início da semana, foi solto nesta quinta-feira, 11, pela manhã após decisão do Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio, tomada nesta quarta-feira, 10, e deve participar da luta marcada para logo mais às 18h, contra o lutador francês Hassan Amzile, na categoria até 64 quilos.

Junius passou por todos os exames, como pesagem e procedimentos técnicos para participar da luta, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, após conseguir o alvará de soltura.

O lutador namíbio foi preso no domingo, 7. No dia seguinte, a juíza Rose Marie Pimentel Martins, do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos do Tribunal de Justiça do Rio, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Outro caso

Na sexta-feira passada, 5, outro atleta da Rio 2016, o marroquino Hassan Saada, também foi preso acusado de assediar sexualmente uma camareira na Vila Olímpica. Saada foi solto nesta quarta-feira, 10, por determinação do Superior Tribunal de Justiça.

