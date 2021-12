Juliana Veloso fica na primeira fase do trampolim de 3m

A brasileira Juliana Veloso não conseguiu se classificar nesta sexta-feira, 12, para a próxima fase do trampolim de três metros feminino. A atleta brasileira, que disputa sua quinta Olimpíada, saltou quatro vezes e ficou na 27ª colocação, com 240.90 pontos. Ao todo, 29 atletas disputaram a fase classificatória.

Na primeira fase da competição, disputada no Centro Aquático Maria Lenk, as 18 atletas com melhores notas passam para as semifinais. Com 373 pontos, a saltadora canadense Jennifer Abel ficou em primeiro lugar, seguida pelas chinesas Zi He e Tingmao Shi.

No domingo, 7, ao lado da companheira de salto Tammy Takagi, Juliana Veloso havia ficado na última colocação na disputa do trampolim de três metros sincronizado. Com o resultado desta sexta, Juliana encerra sua participação na Rio 2016.

