Juliana e Larissa vencem holandesas no vôlei de praia

Sem dificuldades, a dupla brasileira de vôlei de praia Juliana e Larissa venceu as holandesas Van Gestel e Meppelink por 2 sets a 0 (21-10 e 21-17) na manhã desta sexta-feira, 3, e avançaram às quartas de final da Olimpíada.

Na próxima rodada, em jogo ainda sem data nem horário definido, as líderes do ranking mundial deverão enfrentar as alemãs Goller e Ludwig, que também nesta sexta venceram as compatriotas Holtwick e Semmler.

Na primeira fase, a mesma dupla alemã, que já venceu Juliana e Larissa no Circuito Mundial, fizeram contra Talita e Maria Elisa um dos jogos mais equilibrados do vôlei de praia até agora em Londres, perdendo por 2 a 1 (21-19, 29-31 e 15-13 para as brasileiras).

O vôlei de praia brasileiro volta à arena ainda nesta sexta-feira, às 17h, no duelo de Ricardo/Pedro Cunha com os espanhóis Herrera e Gavira. Alison e Emanuel enfrentam os alemães Erdmann Matysik às 6h de sábado, e também amanhã, Maria Elisa e Talita encaram as tchecas Kolocova e Slukova às 14h.

