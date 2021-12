Judoca Sarah Menezes fica sem medalha na Rio 2016

A judoca Sarah Menezes, que era promessa de medalha na Olimpíada, deixa a competição sem alcançar o feito. A campeã olímpica de 2012 já tinha sido eliminada da chave principal dos ligeiros (48 kg) ao perder para a cubana Dayaris Mestre Alvarez, mas ainda tinha esperança de conquistar o bronze na repescagem.

Contudo, a brasileira foi derrotada pela mongol Urantsetseg Munkhbat, campeã mundial de 2013 e líder do ranking da Federação Internacional de Judô. Sarah perdeu no golden score por imobilização.

A luta que a tirou da disputa pelo ouro diante da cubana foi decidida por conta de uma punição que a piauiense recebeu. Como a luta terminou empatada, a cubana ficou com a vitória, já que não tinha sido punida.

Antes, Sarah tinha vencido a belga Charline van Snick, atual campeã europeia.

Jogos Olímpicos

Depois de surpreender com cinco vitórias em Londres 2012, quando conquistou o primeiro ouro do judô feminino do Brasil, Sarah passou a ser promessa para competição de Rio 2016.

Os últimos quatro anos da atleta, no entanto, foram marcados por mais derrotas, principalmente entre 2014 e 2015, quando ela ficou quase um ano sem títulos. A judoca conseguiu se recuperar e chegou na Olimpíada ainda como promessa de medalha.

