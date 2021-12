Judoca Rafaela Silva estreia com vitória na Rio 2016

A judoca Rafaela Silva estreou na Olimpíada 2016 com vitória nesta segunda-feira, 8. Ela venceu a alemã Miryam Roper com um wazari e um ippon. Os dois golpes foram aplicados com menos de um minuto de luta e garantiu a classificação de Rafaela para as quartas de final.

Esse é o terceiro dia de competições no judô da Rio 2016 e, por enquanto, o Brasil não teve bom desempenho na modalidade. Promessas de medalha, Felipe Kitadai, Sarah Menezes foram derrotados. Charles Chibana e Érika Miranda também não conseguiram medalhas.

adblock ativo