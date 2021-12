Judoca Maria Portela vence no "golden score"

O Brasil tem mais um dia de disputas no judô nesta quarta-feira, 10. A primeira representante do país a subir no tatame foi a judoca Maria Portela, que conseguiu vencer a marroquina Assmaa Niang na primeira rodada da categoria até 70 kg.

A luta foi marcada por falta de combatividade das duas atletas, fato que levou a duas punições para cada judoca. Sem golpes mais ofensivos, o duelo seguiu para um tempo extra (golden score), quando a brasileira conseguiu encaixar um golpe e ganhou por um yuko.

Maria enfrenta uma adversária de peso nas oitavas de final, a austríaca Bernadette Graf, atualmente sétima colocada do ranking mundial.

Essa é a segunda Olimpíada da brasileira, que foi derrotada em Londres (2012) na estreia.

