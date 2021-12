Judô: Tiago Camilo perde e disputa bronze de olho em recorde

O judoca Tiago Camilo foi derrotado na semifinal da categoria até 90 kg dos Jogos Olímpicos de Londres, nesta quarta-feira, 1. Ele perdeu para Dae-Nam Song que aplicou um wazari e ainda conseguiu um yuko após o brasileiro receber duas punições. Com a derrota, o judoca vai disputar a medalha de bronze. Ele enfrenta o grego Ilias Iliadis, líder do ranking mundial.



Caso consiga subir ao pódio em Londres, o judoca será o atleta brasileiro com mais medalhas na modalidade. Leandro Guilheiro e o ex-judoca Aurélio Miguel também subiram duas vezes ao pódio. Na última terça-feira, 31, Guilheiro, que foi eliminado na repescagem da categoria 81 kg, obteve o bronze em Pequim-2008 e em Atenas-2004 na categoria até 73 kg. Já Aurélio Miguel ganhou o ouro em Seul-1988 e bronze em Atlanta-1996.

Antes da derrota para Dae-Nam Song, o judoca já tinha conseguido três vitórias. Na estreia, venceu o ucraniano Roman Gontiuk e na sequência derrotou Roberto Meloni -os dois triunfos foram por ippon. Nas quartas de final, passou pelo uzbeque Dilshod Choriev, quinto do mundo, por yuko.

Até o momento, o Brasil conquistou duas medalhas na modalidade em Londres: ouro com Sarah Menezes e bronze com Felipe Kitadai. Já no domingo, Érika Miranda e Leandro Cunha foram eliminados logo na primeira luta. No última segunda-feira, 30, Bruno Mendoça caiu nas oitavas de final, enquanto Rafaela Silva foi desclassificada após aplicar um golpe irregular.

Na terça, 31, além da queda de Guilheiro na repescagem, a judoca Mariana Silva perdeu logo na sua estreia na pela categoria até 63 kg.

