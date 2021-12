Judô: Sarah Menezes quer casa própria com premiação por ouro

A judoca piauiense Sarah Menezes, 22, ouro na categoria até 48 kg nos Jogos Olímpicos de Londres, disse que ainda não teve tempo de pensar no investimento que fará com os R$ 100 mil que recebeu por causa do pódio, mas admitiu que visa projetos pessoais.



"Eu sonho com uma casa própria. Meus pais têm a deles. Eu quero a minha", revelou Sarah durante o desembarque da delegação de judô do Brasil, no aeroporto internacional de Guarulhos (Grande São Paulo).

A piauiense rechaçou a ideia de sair do Estado. Para ela, o assédio em centros como São Paulo e Rio vai aumentar, mas minimizou tal fato por estar acostumada com o reconhecimento em Teresina.



"Já saí em carro de bombeiros lá. Todos me conhecem porque sou a única atleta do Piauí que está em evidência no momento."

