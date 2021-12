Judô: Sarah Menezes é recebida com festa em Teresina

Cerca de 400 pessoas lotaram na tarde desta segunda-feira, 06, o saguão do Aeroporto Petrônio Portella, em Teresina, para receber a judoca piauiense Sarah Menezes, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres.

Acompanhada do técnico Expedito Falcão e de assessores da CBJ (Confederação Brasileira de Judô), Sarah foi recebida com festa pela multidão. O avião que levava a judoca aterrissou às 15h27. Antes de chegar ao portão de desembarque, a medalhista foi levada até a cabine do piloto do avião da Gol, onde empunhou a bandeira do Piauí.

Ao desembarcar, a atleta disse estar muito feliz em voltar para casa e sentir-se honrada por representar o Piauí. "Estou nas nuvens, não esperava essa chegada", afirmou. "Foi muito emocionante. Agora eu sinto o quanto essa medalha está pesando."

A atleta manifestou confiança no futuro, que deve incluir, segundo seus cálculos, mais dois ou três ciclos olímpicos. "Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, e não só no esporte", disse a judoca.

Na saída do aeroporto, Sarah foi homenageada pela banda da Polícia Militar. A judoca ganhou flores dos pais, parentes e amigos. No caminhão do Corpo de Bombeiros, percorreu a seguir várias avenidas da cidade, até chegar ao centro de treinamento que leva seu nome.

No Palácio de Karnak, sede do governo do Estado, a atleta foi abraçada pelo governador Wilson Martins, que a homenageou com uma placa. "Quero trabalhar com as crianças", afirmou a judoca sobre seus planos de estruturar um centro de treinamento em Teresina.

"Vamos comemorar essa medalha, que é muito importante para a gente", disse a campeã olímpica, demonstrando surpresa com a recepção e reafirmando que pretende continuar morando em Teresina.

Martins disse que o governo estadual vai apoiá-la, além de ampliar incentivos ao esporte amador, como o bolsa-atleta.

adblock ativo