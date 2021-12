Judô-Masculino: Rafael Silva vence e fatura o bronze

O judoca sul-mato-grossense Rafael Silva, 25, conquistou o bronze na categoria acima dos 100 kg dos Jogos Olímpicos de Londres.

Ele levou a medalha ao ganhar do sul-coreano Sung-Min Kim, quinto do ranking mundial, por yuko. O brasileiro venceu no golden score após Sung-Min Kim sofrer uma punição por falta de combatividade.

Na trajetória rumo à medalha, Rafael Silva venceu Thormodur Jonsson por ippon e na sequência ganhou do lituano Marius Paskevicius também por ippon no golden score. No entanto, perdeu a chance de brigar pela medalha de ouro ao cair nas quartas de final para o russo Alexander Mikhaylin. Na repescagem venceu o húngaro Barna Bor.

Ele saiu vencedor do confronto por decisões dos árbitros após o golden score terminar empatado.

Com a medalha de Rafael Silva, o judô já conquistou quatro medalhas em Londres: ouro com Sarah Menezes, bronze com Felipe Kitadai e bronze com Mayra Aguiar.

O país ainda conquistou uma prata com Thiago Pereira nos 400 m medley.

