Judô-Feminino: Mayra Aguiar aplica ippon e fatura o bronze

Na véspera de completar 21 anos, a brasileira Mayra Aguiar, 20, conquistou a medalha de bronze na categoria até 78 kg dos Jogos Olímpicos de Londres. Ela garantiu a medalha após derrotar a holandesa Marhinde Verkerk, décima do mundo, com um ippon.



Foi a quarta medalha brasileira em Londres -a terceira no judô. No sábado, primeiro dia de disputa da modalidade, Sarah Menezes conquistou o ouro e Felipe Kitadai ganhou o bronze. A outra medalha foi conquistada pelo nadador Thiago Pereira, que levou a prata.

Mayra estreou com vitória contra a tunisiana Hana Mareghni e na sequência ganhou da polonesa Daria Pogorzelec. Na semifinal, a judoca, que já foi vice-campeã mundial em 2010 e terceira colocada em 2011, perdeu para a norte-americana Kayla Harrison. Foi a sexta vitória de Harrison contra a brasileira em dez confrontos.

Depois das duas medalhas no sábado, o judô não subiu mais ao pódio em Londres. No domingo, Érika Miranda e Leandro Cunha foram eliminados logo na primeira luta. Na segunda-feira, Bruno Mendonça caiu nas oitavas de final, enquanto Rafaela Silva foi desclassificada após aplicar um golpe irregular.

Um dia depois, Leandro Guilheiro, favorito ao ouro, perdeu na repescagem da categoria 81 kg e Mariana Silva foi derrotada logo na sua estreia pela categoria até 63 kg.

Na quarta-feira, Tiago Camilo caiu na disputa pelo bronze, enquanto Maria Portela sofreu um ippon na primeira luta.



