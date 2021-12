Judô feminino conquista mais duas medalhas para o Brasil

O judô feminino segue fazendo bonito nas Paralimpíadas de Londres 2012: na tarde desta sexta-feira, o Brasil conquistou mais duas medalhas pela modalidade. A judoca Daniele Bernardes ficou com o bronze na categoria até 63 kg, enquanto Lucia Teixeira conquistou a prata na categoria até 57 kg.

Para chegar à prata, Lucia, que é deficiente visual, enfrentou nesta sexta a azerbeijana Afag Sultanova, mas acabou derrotada ao levar um ippon com menos de um minuto. Já Daniele, que foi derrotada pela chinesa Tong Zhou nas semifinais, enfrentou a venezuelana Naomi Soazo pelo terceiro lugar, e acabou vencendo por ippon.

Aos 28 anos, Daniele repete os resultados de Atenas-2004 e Pequim-2008, quando também terminou com a medalha de bronze. Esta já é a terceira medalha do judô feminino nas Paralimpíadas 2012. Na quinta-feira, Michele Ferreira havia vencido a francesa Sandrine Martinet e ficou com o bronze pela categoria até 52 kg.

