Judô: Engoli o choro e parti para o bronze, diz Mayra Aguiar

A judoca Mayra Aguiar afirmou que contou com o apoio do ex-medalhista Aurélio Miguel para conquistar a medalha de bronze na categoria até 78 kg dos Jogos Olímpicos de bronze. Ela garantiu a medalha após derrotar a holandesa Marhinde Verkerk, décima do ranking mundial, com um ippon.



"Foi duro após a derrota para a americana. Conversei com o Leandro Guilheiro, com o Aurélio Miguel e com a Rosicléia.

Eles falaram que a disputa pelo bronze seria outra competição. Engoli o choro e falei: "ainda não acabou o dia'. E fui para o bronze", disse Mayra Aguiar, em entrevista à TV Record, referindo-se à derrota para a sua principal rival, perdeu para a norte-americana Kayla Harrison, na semifinal. Foi a sexta vitória de Harrison contra a brasileira em dez confrontos.

"Tirei um peso das costas. Saiu toda aquela tensão que eu estava", acrescentou a judoca.

Líder do ranking mundial, Mayra Aguiar era uma das esperanças de medalha do judô brasileiro.

