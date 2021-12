Judô: Brasil atinge meta e termina em 6º lugar

Considerado o carro-chefe de medalhas pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro), o judô encerrou sua participação na Olimpíada de Londres com a sensação de dever cumprido. A modalidade atingiu a meta estabelecida antes da competição de conquistar quatro medalhas.

O esporte conquistou uma medalha de ouro com Sarah Menezes e três de bronze: Felipe Kitadai, Mayra Aguiar e Rafael Silva.

"Eu sabia da cobrança que ia ter caso a gente não alcançasse essa meta. Foi um desafio muito grande, mas conseguimos atingir o objetivo. Estava confiante que chegaríamos nesse resultado", disse o coordenador técnico da CBJ (Confederação Brasileira de Judô), Ney Wilson.

A entidade tinha essa expectativa em virtude do desempenho dos judocas no ranking mundial: Leandro Guilheiro chegou como líder na categoria até 81 kg assim como Mayra Aguiar na categoria até 78 kg.

Guilheiro ficou fora do pódio, enquanto Mayra ganhou o bronze. Se Guilheiro vai voltar para casa sem medalha, Felipe Kitadai, que não estava cotado para subir ao pódio, ganhou o bronze.

"O Kitadai não estava entre os cotados, mas mostrou muita superação e conquistou o bronze", comentou Ney Wilson.

Além de atingir a meta estabelecida, o judô quebrou o seu recorde de medalhas em uma mesma Olimpíada. O melhor desempenho da modalidade em número de pódios foi em Pequim-2008, quando com Leandro Guilheiro, Ketleyn Quadros e Tiago Camilo conquistaram o bronze.

Depois de quebrar o recorde de pódios e atingir a meta de medalhas, a CBJ já projeta um plano ambicioso para os Jogos Olímpicos do Rio-2016.

"Em 2016, nosso objetivo é ficar em primeiro no quadro de medalhas do judô", completou o coordenador técnico da CBJ.

Rússia campeã

Em Londres, o Brasil terminou na sexta colocação no quadro de medalhas do judô. O primeiro ficou a Rússia, com três ouros, uma prata e um bronze, seguido por França (dois ouros e cinco bronzes), Coreia do Sul (dois ouros e um bronze) e Japão (um ouro, três pratas e três bronzes).

No total, 18 países saíram do esporte com ao menos uma medalha, sendo que França e Japão foi quem terminaram com o maior número no total.

