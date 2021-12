Jogos-TV: Futebol volta a deixar a Record à frente da Globo

A partida entre Brasil e Coréia do Sul no futebol masculino olímpico voltou hoje a deixar a Record à frente da Globo. Segundo números prévios do Ibope, a Record marcou 11 pontos (cada ponto corresponde a 60 mil domicílios na Grande São Paulo).

No mesmo horário, a Globo ficou com dez pontos, o SBT com cinco e a Band com dois. Valendo vaga na final olímpica, a partida acabou em 3 a 0 para o time de Mano Menezes. A final ocorrerá no próximo sábado contra a equipe do México.

Outra partida que fez muita gente parar na frente da televisão foi Brasil contra Rússia no vôlei feminino.

A Record encostou na Globo, mas não ultrapassou a concorrente - provavelmente prejudicado pela longa duração da partida. A detentora dos direitos de exibição da Olimpíada de Londres marcou sete pontos, contra oito da Globo.

A equipe brasileira ganhou das russas por 3 sets a 2, após um tie break dramático.

